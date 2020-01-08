У Зюганова есть именная плита в Северной Корее

В прессе появилась информация о том, лидер КПРФ Геннадий Зюганов регулярно бывает в КНДР и является большим поклонником идей чучхе. Кроме того, в Пхеньяне у российского политика даже есть именная плита.
«В Пхеньяне, на восточном берегу реки Тэдонган, установлен монумент идей чучхе — уникальный в своем роде памятник политической идеологии. <…> Снаружи и внутри монумента сочувствующие Северной Корее организации и отдельные деятели имеют возможность установить именную каменную плитку. Если говорить о России, то там есть плиты от сторонников идей чучхе, КПРФ и лично Геннадия Зюганова, а также от одного из представителей ЛДПР», — отмечает издание «Лента.ру».
Получить комментарий по этому поводу у самого Геннадий Зюганова и в пресс-службе КПРФ «URA.RU» не удалось.
Представители российской политической элиты в последнее время довольно часто бывают в Северной Корее, более того, в нынешнем году такие поездки могут принять еще более регулярный характер. Так, совсем недавно спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина официально пригласили посетить Северную Корею. Как рассказал журналистам глава группы дружбы по связям с КНДР Казбек Тайсаев, в данный момент возможность приезда Володина в Корейскую Народно-Демократическую республику активно прорабатывается, визит может состояться в 2020 году.