В США объяснили, зачем убили главного союзника России на Ближнем Востоке

Приказ о начале спецоперации отдал президент США Фото: pixabay.com / Pixabay License

США убили иранского генерала Касема Сулеймани, потому что он планировал в ближайшее время напасть на американских дипломатов и военных. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни», — приводит его слова News.ru . Отмечается, что именно по этой причине президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале спецоперации.

Сулеймани считался главным и ключевым союзником России на Ближнем Востоке. 2 января США нанесли авиаудар по аэропорту в Багдаде, где он находился. Иранский генерал погиб. Пентагон официально заявил, что военного ликвидировали по приказу Трампа. В Иране пообещали принять ответные меры. В свою очередь дочь Сулеймани Зейнаб на похоронах предрекла США и их союзнику Израилю «черные дни». А российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что Евросоюз и НАТО после убийства иранского генерала не станут поддерживать США.