Сенатор Пушков назвал «провалом США» убийство главного союзника РФ на Ближнем Востоке

Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты поступили крайне неосмотрительно, убив генерала Сулеймани Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Попытка США заручиться поддержкой Евросоюза и НАТО после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани закончилась провалом. Такое мнение высказал член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.

Сенатор подчеркнул, что «даже всегда готовый подыграть Вашингтону» генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил абстрагироваться от убийства Сулеймани. «Даже всегда готовый подыграть США генсек НАТО Йенс Столтенберг счел нужным отмежеваться от убийства иранского генерала, заявив, что США приняли это решение без участия НАТО. Попытки Вашингтона задним числом заручиться поддержкой европейских союзников завершились провалом», — написал политик в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Иранский генерал Касем Сулеймани, который считался главным и ключевым союзником России на Ближнем Востоке, погиб 2 января в результате авиаудара войск США по аэропорту в Багдаде, напоминает RT. Пентагон официально заявил, что генерала уничтожили по приказу американского президента Дональда Трампа. Руководство Ирана пообещало принять ответные меры в отношении США. Позже стало известно, что власти Ирана объявили об окончательном отказе от договоренностей по ядерной программе.

Дочь Сулеймани на похоронах военачальника отметила, что США и их союзника Израиль ждут «черные дни» из-за убийства ее отца. А по мнению российского телеведущего Владимира Соловьева, убийство генерала Сулеймани говорит о «конце международного права».