Все пассажиры украинского самолета, рухнувшего под Тегераном, погибли

Boeing 737 летел из Тегерана в Киев (фото из архива) Фото: flickr.com/Nathan Walkowiak

Все находившиеся на борту Boeing 737, который летел из Тегерана в Киев, погибли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

«Все люди погибли», — уточняет издание. В самолете находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Украинский лайнер рухнул почти сразу после после взлета. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стали технические неполадки. Ранее в интернет попало видео, на котором запечатлен момент падения самолета, и фото с его обломками.