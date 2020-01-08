Режиссер «Экипажа» и «Легенды №17» обвинил зрителей в неудачах российского кинематографа

Зритель не всегда готов к знакомству с некоторыми кинолентами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Некоторые фильмы не становятся популярными, потому что зрители не готовы с ними «общаться». Поэтому измерять успех российского кино кассовыми сборами — наивная идея. Таким мнением с «URA.RU» поделился режиссер фильмов «Экипаж» и «Легенда №17» Николай Лебедев.

По словам кинорежиссера, иногда фильму просто не удается найти связь с человеком. «Фильмы — они как люди, и иногда зритель не готов с ним общаться, как с человеком. Даже несмотря на то, что он хороший. Просто нет интереса. А, возможно, для этого общения просто еще не пришло время», — рассказал «URA.RU» Николай Лебедев.

Как объяснил собеседник агентства, в сфере кинематографа непросто рассчитать успех ленты. «Кино — это особая зона. Здесь могут быть удачи, иногда даже, скажем так, на пустом месте. А могут быть неудачи, несмотря на качественную подготовку. Это всегда риск, и происходит такое не только у нас, но и, например, в американском кино, где, казалось бы, все просчитывается. А измерять успех кассовыми сборами и постами в интернете — это очень наивно», — уверен режиссер. При этом, по его мнению, утверждать, что господдержка мешает развитию кино — недальновидно.

Ранее стало известно, что сборы российских фильмов за год сократились на 1,5 миллиарда рублей. Тем временем лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял две новинки российского кинопроката.