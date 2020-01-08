Востоковед объяснил, чем опасна ситуация в Иране для России

По мнению Юрия Шипицина, США намеренно дестабилизируют обстановку в регионе Фото: официальный сайт Министерства обороны РФ

Обмен ракетными ударами США и Ирана, который инициировала американская сторона после убийства генерала Касема Сулеймани, является попыткой Белого дома дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке. Это может помешать планам по обеспечению безопасности в регионе, которые преследует Россия совместно с Ираном и другими странами. Такую точку зрения в разговоре с «URA.RU» высказал доцент кафедры зарубежного регионоведения УрФУ, арабист Юрий Шипицин.

«Иран — один из столпов стабильности региона помимо Турции, Сирии и Ирака. США оказывают постоянное давление на исламскую республику, чтобы усугубить ситуацию на Ближнем Востоке», — поделился своим мнением с «URA.RU» Шипицин.

По его словам, если в Иране начнутся боевые действия, это затронет абсолютно все близлежащие страны, что может привести к большему числу беженцев, новым гуманитарным катастрофам и полной дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. В таком случае под угрозой могут оказаться и совместные усилия Ирана, Сирии, Турции и России по борьбе с боевиками ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии.

Эксперт уверен, что в сложившейся ситуации Россия точно будет поддерживать Иран, так как с ним ее связывают тесные экономические связи и сотрудничество в сфере мирного атома. Кроме того, Россия понимает важность сохранения оси Иран — Сирия — Турция для совместной борьбы с терроризмом, поэтому ее целью будет не допустить дестабилизацию в регионе. Поэтому Москва может выступить в поддержку Ирана в международных организациях и последовательно добиваться расследования убийства Сулеймани в международных судах.