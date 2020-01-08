Российским авиакомпаниям посоветовали не летать над Ираном

Российские авикомпании должны изменить маршруты полетов над Ираном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российским авиакомпаниям следует избегать полетов над Ираном и Ираком после того, как Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился под Тегераном. Такую рекомендацию дала Росавиация.

«Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов России», — цитирует телеграмму Росавиации ТАСС. Отмечается, что ограничение распространяется и на транзитные полеты, передает RT.

Изменить маршруты рейсов, пролетающих над Ираном, уже готовы «Уральские авиалинии» и S7.

Авиакатастрофа в небе над Тегераном произошла сегодня утром сразу же после вылета украинского лайнера из аэропорта, напоминает агентство Nation News. Изначально поступила информация, что борт попал в катастрофу из-за технических неполадок, однако позже выяснилось, что причиной трагедии стало возгорание в двигателе, уточняет сайт VSE42.Ru. В интернет попало видео, на котором запечатлен момент падения самолета, и фото с его обломками.