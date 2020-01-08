«Уральские авиалинии» намерены изменить маршруты рейсов, пролетающих над Ираном

Специалисты авиакомпании рассматривают альтернативные варианты маршрутов Фото: Владимир Жабриков

Авиакомпания «Уральские авиалинии» намерена изменить маршруты рейсов, пролетающих над территорией Ирана. Это решение связано с рекомендацией Росавиации не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком.

«Мы рассматриваем возможность соблюдения рекомендации Росавиации. Сейчас специалисты авиакомпании изучают альтернативные варианты маршрутов», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Ситуация на Ближнем Востоке резко накалилась после удара США в районе аэропорта Багдада, в результате которой погиб генерал генерал Касем Сулеймани. Он был командующим силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. В ответ на это Иран подверг массированной ракетной атаке две американские военные базы в Ираке.

Позднее самолет украинской авиакомпании потерпел крушение в Тегеране вскоре после вылета из аэропорта. После этого Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов, пишет RT.