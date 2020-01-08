Идею понизить пенсии россиянам сравнили с репрессиями

Российские пенсионеры не живут как богачи, напомнил экономист Василий Колташов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Изъятие у пенсионеров пенсии за неуплату по ЖКХ — репрессивная мера. Таким мнением с «URA.RU» поделился руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что у Пенсионного фонда России (ПФР) есть сразу три основания для снижения размера пенсии для пожилых граждан страны: во-первых, переезд в другой субъект Федерации, во-вторых, неоплаченный счет за квартиру или штраф. Также взыскать из пенсии могут излишне выплаченную ранее сумму.

«Если первый факт уже известен, когда пенсионеры переезжают из северных регионов в центральные и им уменьшают пенсии, то изымать у пожилых деньги за неуплату ЖКХ — идея странная и репрессивная», — рассказал Колташов. По его словам, пенсионеры и так не богато живут. «А если у россиян есть долги, то ПФР должен начислять пенсии таким образом, чтобы они могли на свои пенсии жить и оплачивать ЖКХ», — пояснил свою позицию эксперт.

«ПФР мог бы предложить для пенсионеров хотя бы убрать НДС в 20% из счетов ЖКХ. Они освобождены от уплаты имущественного налога на квартиру или дачу, но они платят косвенные налоги. За лекарства пенсионерам никто не возвращает заплаченные налоги — вот с какой идеей нужно выступать», — заключил экономист.