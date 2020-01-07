В Совете Федерации рассказали, почему россиянам могут снизить пенсию

У Пенсионного фонда России (ПФР) есть сразу несколько оснований для снижения размера пенсии для пожилых граждан страны. Об этом заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
«Одна из причин перерасчета пенсии в меньшую сторону — переезд в другой субъект Федерации, так как в этом случае меняется региональный коэффициент, который учитывают при расчете суммы», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на народную избранницу.
Еще одной причиной уменьшения размера выплаты может стать неоплаченный счет за квартиру или штраф. Долг будут списывать с пенсии до полного его погашения, уточняют в ПФР. Кроме того, Пенсионный фонд вполне может взыскать из пенсии излишне выплаченную ранее сумму. Переплата может возникнуть, если пенсионер не смог вовремя сообщить об обстоятельствах, влияющих на получение выплат. При этом важно помнить, что удержания не могут превышать 20 процентов установленной пенсии.
Ранее глава ПФР Антон Дроздов официально сообщил, что в 2019 году в России порядка 1% выходящих на пенсию россиян получили отказ в назначении страховой пенсии. Как писало «URA.RU», на сегодняшний день в России насчитывается порядка 45 миллионов пенсионеров. Ежегодно право на получение пенсии получают 1,5 миллиона человек. Таким образом, в 2019 году отказ в назначении страховой пенсии, исходя из слов главы ПФР, получило около 15-20 тысяч граждан. Является ли такое количество отказов аномальным или же это абсолютно нормальная цифра, неизвестно: никакой статистики по отказам за предыдущие годы Дроздов не привел.