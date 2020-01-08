Мария Погребняк ужаснулась услугами «Яндекс.Такси» Фото: Instagram, mariapoga_

Жену нападающего футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка, модель Марию выставили из такси. Инцидент с водителем «Яндекс.Такси» произошел в Москве.

Инцидент Погребняк зафиксировала на камеру. «Вы не привезли меня в дом 36, это 16-й дом. Это не ресторан. Вы привезли меня в другую сторону», — возмущенно заявила Погребняк. Тем временем водитель такси выставил жену футболиста из машины и сложил ее вещи на асфальт. «Вы что себе позволяете?» — заключила блогер.

Позже Погребняк сообщила, что с ней все в порядке и до ресторана ей удалось добраться. В компанию «Яндекс.Такси» отправлен официальный запрос. Представители Погребняк не ответили на звонок журналиста. Супруг модели отказался комментировать инцидент.