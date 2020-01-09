08 января 2020

Пушков заявил, что война США с Ираном «похоронила бы» Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в МИА
Пушков считает, что Трамп «поступил здраво», не став начинать войну в ИранеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент США поступил правильно, не став вступать в войну с Ираном и ограничившись лишь введением новых санкций в отношении государства. Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

По мнению российского политика, решение начать войну с Ираном не приняли бы в США и это «могло бы похоронить» Трампа. «Ни один республиканец, включая „ястребов“, не потребовал от Трампа военной реакции на удар Ирана по базам. <…> Отступив от своих угроз, он поступил здраво», — написал Пушков.

Речь идет о конфликте на Ближнем Востоке, который начался после гибели иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Чиновник был убит в результате авиаудара, санкционированного лично президентом США Дональдом Трампом. В ответ, в ночь на 8 января, Тегеран нанес ракетный удар по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Однако после этого Трамп обратился к американцам, сообщив, что ответным шагом Штатов станет введение санкций.

Сенатор также прокомментировал решение парламента Ирака проголосовать за вывод американских войск с территории страны. Пушков считает, что остаться в стране американцам будет трудно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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