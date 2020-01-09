Пушков заявил, что война США с Ираном «похоронила бы» Трампа

Президент США поступил правильно, не став вступать в войну с Ираном и ограничившись лишь введением новых санкций в отношении государства. Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
По мнению российского политика, решение начать войну с Ираном не приняли бы в США и это «могло бы похоронить» Трампа. «Ни один республиканец, включая „ястребов“, не потребовал от Трампа военной реакции на удар Ирана по базам. <…> Отступив от своих угроз, он поступил здраво», — написал Пушков.
Речь идет о конфликте на Ближнем Востоке, который начался после гибели иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Чиновник был убит в результате авиаудара, санкционированного лично президентом США Дональдом Трампом. В ответ, в ночь на 8 января, Тегеран нанес ракетный удар по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Однако после этого Трамп обратился к американцам, сообщив, что ответным шагом Штатов станет введение санкций.
Сенатор также прокомментировал решение парламента Ирака проголосовать за вывод американских войск с территории страны. Пушков считает, что остаться в стране американцам будет трудно.
Ни один республиканец, включая «ястребов», не потребовал от Трампа военной реакции на удар Ирана по базам. Война с Ираном непопулярна в США и могла бы похоронить Трампа, если бы он на неё решился. Отступив от своих угроз, он поступил здраво. Но остаться в Ираке США будет труднее.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 8, 2020