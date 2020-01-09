Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики России

Темпы роста российской экономики в 2020 году составят 1,6%. Такой прогноз озвучил Всемирный банк (ВБ) в своем докладе «Перспективы развития мировой экономики». По сравнению с прошлым докладом ожидания снизятся на 0,2%. Для мировой экономики в 2020 году прогнозируется ускорение роста на 0,1% — до 2,5%.
«В 2020 году рост мировой экономики немного ускорится и достигнет 2,5%», — говорится в докладе, опубликованном на сайте организации. В 2021 году ВБ ожидает рост в 2,6%, в 2022 — 2,7%. Увеличению темпов поспособствует постепенное восстановление инвестиций и торговли после падения в 2019 году, но риски спада сохранятся.
Темпы роста экономики России, по прогнозам организации, составят 1,6%. Такой показатель ожидается при условии стабилизации цен на основные сырьевые ресурсы. По сравнению с прошлым докладом прогноз ухудшен на 0,2%. В 2021 и 2022 годах для России ждут увеличения внутреннего валового продукта (ВВП) на 1,8%.
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин оценил потенциал экономического роста в России на 2020 год в 1,5-2%. По прогнозу аналитиков крупнейших банков и институтов, показатель ВВП в России вырастет в среднем на 1,7%, пишет RT. Экономист Михаил Хазин назвал отсутствие новых механизмов стимулирования экономики в России причиной снижения роста, пишет «Национальная служба новостей».