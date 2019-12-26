25 декабря 2019

Кудрин рассказал, когда начнет расти российская экономика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийский форум
Алексей Кудрин прокомментировал текущее состояние экономики РФФото: Владимир Андреев © URA.RU

Потенциал экономического роста в России на 2020 год сейчас составляет порядка 1,5-2%. Такой прогноз дал глава Счетной палаты РФ, бывший министр финансов страны Алексей Кудрин.

«Потенциал экономического роста в России сейчас около 1,5-2%. И он, скорее всего, инерционный, сохранится на ближайшие годы. Счетная палата считает маловероятным, что в 2021 году мы превзойдем 3% роста и затем устойчиво закрепимся на этой позиции в силу того, что считаем недостаточным проведение определенных структурных институциональных реформ, которые бы дали такой устойчивый рост», — цитирует его RNS.

По словам Кудрина, для того, чтобы рост экономики был более серьезным, властям РФ нужно предпринять соответствующие меры. Чиновник пообещал представить подробный план вывода российской экономики на новый уровень в ближайшее время.

Ранее Кудрин рассказал о том, что решение президента РФ Владимира Путина о создании резервных фондов спасло российскую экономику во время кризиса 2008 года. В первую очередь речь идет о создании Стабилизационного фонда. Он добавил, что с подачи Путина также появились Резервный фонд и Фонд национального достояния. Эти шаги позволили российской экономике пережить кризис 2008 года без сокращения зарплат россиян. В принятии данных судьбоносных решений, по словам Кудрина, есть прямая роль главы государства, которую россиянам еще только предстоит по достоинству оценить в будущем.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Политика Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...