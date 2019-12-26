Кудрин рассказал, когда начнет расти российская экономика

Алексей Кудрин прокомментировал текущее состояние экономики РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Потенциал экономического роста в России на 2020 год сейчас составляет порядка 1,5-2%. Такой прогноз дал глава Счетной палаты РФ, бывший министр финансов страны Алексей Кудрин.

«Потенциал экономического роста в России сейчас около 1,5-2%. И он, скорее всего, инерционный, сохранится на ближайшие годы. Счетная палата считает маловероятным, что в 2021 году мы превзойдем 3% роста и затем устойчиво закрепимся на этой позиции в силу того, что считаем недостаточным проведение определенных структурных институциональных реформ, которые бы дали такой устойчивый рост», — цитирует его RNS .

По словам Кудрина, для того, чтобы рост экономики был более серьезным, властям РФ нужно предпринять соответствующие меры. Чиновник пообещал представить подробный план вывода российской экономики на новый уровень в ближайшее время.

Ранее Кудрин рассказал о том, что решение президента РФ Владимира Путина о создании резервных фондов спасло российскую экономику во время кризиса 2008 года. В первую очередь речь идет о создании Стабилизационного фонда. Он добавил, что с подачи Путина также появились Резервный фонд и Фонд национального достояния. Эти шаги позволили российской экономике пережить кризис 2008 года без сокращения зарплат россиян. В принятии данных судьбоносных решений, по словам Кудрина, есть прямая роль главы государства, которую россиянам еще только предстоит по достоинству оценить в будущем.