В Екатеринбурге в параде Победы примут участие иностранные военные

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Парад Победы. Екатеринбург, парад, торжественный марш, день победы, 9 мая
Иностранцы впервые примут участие в параде в ЕкатеринбургеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Впервые в параде Победы 9 мая в уральской столице примут участие военные из-за границы. Участниками шествия в Екатеринбурге по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне станут представители среднеазиатских государств, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Особенностью военного парада в 2020 году станет участие парадных расчетов от четырех иностранных государств в Екатеринбурге. Планируется, что будут задействованы военнослужащие Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Об участии иностранцев договорился с представителями союзников командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. По данным ЦВО, 9 мая на территории округа пройдут три парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, а также 71 торжественное прохождение, в том числе в Душанбе и Бишкеке — на территории Таджикистана и Киргизии находятся российские военные базы, которые входят в состав ЦВО.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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+
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