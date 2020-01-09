В Екатеринбурге в параде Победы примут участие иностранные военные

Впервые в параде Победы 9 мая в уральской столице примут участие военные из-за границы. Участниками шествия в Екатеринбурге по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне станут представители среднеазиатских государств, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Особенностью военного парада в 2020 году станет участие парадных расчетов от четырех иностранных государств в Екатеринбурге. Планируется, что будут задействованы военнослужащие Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Об участии иностранцев договорился с представителями союзников командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. По данным ЦВО, 9 мая на территории округа пройдут три парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, а также 71 торжественное прохождение, в том числе в Душанбе и Бишкеке — на территории Таджикистана и Киргизии находятся российские военные базы, которые входят в состав ЦВО.