Политолог, помогавший Шумкову на выборах, покинул пост в правительстве Ямала

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предварительное голосование. Праймериз ЕР. Салехард. ЯНАО, портрет, истомин кирилл
Кирилл Истомин уволился из правительства ЯмалаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Начальник управления информационной политики в департаменте внутренней политики (ДВП) ЯНАО Кирилл Истомин покинул свой пост. Об этом «URA.RU» сообщили в ведомстве.

«Кирилл Андреевич уволился по собственному желанию 31 декабря. Трудоустраивается в Москве, где конкретно — не известно», — отметили в ведомстве. Там добавили, что кандидат на должность, которую занимал Истомин, еще не определен.

Получить оперативный комментарий от Истомина не удалось. Он не ответил на звонки агентства.

Должность в правительстве Ямала Истомин получил в конце сентября. Место было вакантным после того, как Геннадий Герасименко, курировавший СМИ, перешел на пост заместителя гендиректора ОГТРК «Ямал-Регион».

Истомин известен в Уральском федеральном округе как политолог и политтехнолог. В этом году он принимал участие в выборах губернатора Курганской области и работал в штабе Вадима Шумкова, одержавшего победу. Шумков набрал более 80% голосов избирателей.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...