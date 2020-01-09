Политолог, помогавший Шумкову на выборах, покинул пост в правительстве Ямала

Начальник управления информационной политики в департаменте внутренней политики (ДВП) ЯНАО Кирилл Истомин покинул свой пост. Об этом «URA.RU» сообщили в ведомстве.
«Кирилл Андреевич уволился по собственному желанию 31 декабря. Трудоустраивается в Москве, где конкретно — не известно», — отметили в ведомстве. Там добавили, что кандидат на должность, которую занимал Истомин, еще не определен.
Получить оперативный комментарий от Истомина не удалось. Он не ответил на звонки агентства.
Должность в правительстве Ямала Истомин получил в конце сентября. Место было вакантным после того, как Геннадий Герасименко, курировавший СМИ, перешел на пост заместителя гендиректора ОГТРК «Ямал-Регион».
Истомин известен в Уральском федеральном округе как политолог и политтехнолог. В этом году он принимал участие в выборах губернатора Курганской области и работал в штабе Вадима Шумкова, одержавшего победу. Шумков набрал более 80% голосов избирателей.