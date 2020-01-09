В Тюмени жалуются, что власти не чистят стратегически важную дорогу

На обочине зимника утонул большегруз Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пользователи зимника, который связывает Тюмень с югорским поселком Междуреченский, жалуются на то, что его не чистят. По этой дороге многие автолюбители добираются из областной столицы напрямую до одного из самого крупнейших городов ХМАО — Урая. Информацию о том, что коммунальщики еще ни одного раза не почистили с момента открытия в декабре, пользователи дороги разместили в соцсетях.

«За несколько лет впервые такая ситуация. Что случилось? Денег не выделили на обслуживание зимней автодороги?», — сообщил один из местных жителей Максим Анисимов в тюменском паблике «В Контакте». Другие автолюбители его поддержали. «Дорогу нужно выровнять, а не чистить. Тем более там после последней метели снега вполне достаточно было, чтобы отправить туда технику. Люди просто накатали дорогу», — отмечает Ильшат Рахимов. Автолюбители также сообщают, что со стороны Югры дорогу чистят.

По данным автолюбителей, трасса была официально открыта только 29 декабря. До этого ею пользовались на свой страх и риск, нередко проваливаясь на обочинах, пытаясь разъехаться со встречными машинами. В одном месте и вовсе с начала зимы стоит увязший задними колесами в снегу тягач. Тем не менее, в администрации Нижнетавдинского района агентству заявили, что зимник официально еще не открыт, поэтому его не чистят. «Официально подписанного распоряжения о его открытии еще не было. Болото, по которому идет зимник, до конца еще не замерзло. Специалисты работали в новогодние праздники, но дорога еще не устоялась», — рассказали «URA.RU» районные чиновники. И сообщили, что надеются все-таки в этом году открыть временную трассу. Специалисты отправятся на зимник на следующей неделе.