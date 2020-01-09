Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) подготовило проект изменений в постановление регионального кабмина от 14 марта 2019 года о порядке размещения нестационарных торговых объектов (киосков). Документ продлевает на полгода, до 1 июля 2020-го, срок подачи заявок на заключение арендного договора без проведения торгов.
«В подпункте 1 пункта 13 слова «не превышающий 9 месяцев с даты утверждения настоящего порядка» заменить словами «до 01.07.2020»; в подпункте 2 пункта 13 слова «не превышающий 9 месяцев с даты вступления в силу настоящего порядка» заменить словами «до 01.07.2020», — говорится в проекте поправок. Документ проходит оценку регулирующего воздействия, сообщили «URA.RU» в свердловском департаменте информполитики (ДИП).
На профильном интернет-портале указано, что эта процедура продлится до 20 января. «Министерство делает все от него зависящее, чтобы принять в наиболее сжатые сроки», — подчеркнули в ДИПе.
Как писало «URA.RU», в конце декабря мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обратился к вице-губернатору Сергею Зырянову с просьбой внести изменения в мартовское постановление правительства. За несколько дней до этого мэрия не смогла договориться с депутатами гордумы о срочном принятии до конца года муниципального акта о нестационарной торговле, который должен привести городские нормы в соответствие областным.
Непринятие документа до конца года грозило главе Екатеринбурга прокурорской проверкой и, как следствие, первым административным взысканием. Группа депутатов планировала использовать это в политическом торге с Высокинским: два административных взыскания — основание для дисквалификации мэра.