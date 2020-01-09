Радиостанция «Серебряный дождь — Екатеринбург» лишилась ведущих из-за конфликта. «Вынуждены обсуждать сифилис»

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Заседание рабочей группы по месту строительства Храма Святой Екатерины. Екатеринбург, цариков александр
Шоумен Александр Цариков отметил, что «радиостанция меняется не по тому направлению»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Радиоведущие утреннего шоу на «Серебряном дожде — Екатеринбург» Александр Цариков и Мария Богута покинули радиостанцию из-за конфликта с новым руководством. Об этом сообщили источники «URA.RU», знакомые с ситуацией.

В беседе с «URA.RU» Цариков подтвердил информацию об увольнении. По его словам, одной из причин стали изменения в работе станции после прихода нового руководителя. «Сложно работать со старинным товарищем, ставшим главредом Алексеем Назаровым. Он какой-то очень по-своему и крайне уникально видит то, что должно стать с местным эфиром, привет теме „ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем — прим. ред.) и корпоративы“, вышедшей накануне Нового года», — отметил Цариков.

Мария Богута уточнила, что была вынуждена уволиться также из-за смены формата. «Мы всей командой сочли невозможным работать с новым главным редактором, который своим непрофессионализмом или намеренным глумлением над программой поставил под сомнение, в том числе, и нашу личную репутацию. Один из примеров — это эфир 30 декабря, когда мы час были вынуждены обсуждать сифилис, гонорею и прочие ЗППП. И таких примеров много», — написала радиоведущая в Facebook.

Главред радиостанции Алексей Назаров, который занял руководящий пост в ноябре 2019 года, в разговоре с «URA.RU» подтвердил факт увольнения радиоведущих. «Все нормально. Никаких конфликтов нет. Станция как работала, так и работает», — заявил он.

Радиостанция «Серебряный дождь» — медиабизнес гендиректора Дмитрия Савицкого, который приносит прибыть учредителям. В последние годы в Екатеринбурге «СД» менял собственников и даже верменно не выходил в эфир. Долгое время радиостанция не могла перезапустить утреннее шоу.

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