«Аэрофлот», вопреки рекомендациям, продолжает летать над Ираном

Авиаперевозчик продолжает выполнять рейсы по стандартному маршруту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Аэрофлот» не выполняет рекомендации Росавиации и продолжает летать над территорией Ирана.

Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам изменить маршруты и прекратить полеты над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами 8 января. «Аэрофлот» одним из первых заявил, что последует совету регулятора, и заверил, что альтернативные маршруты уже разработаны. «8 января самолеты компании летали над Ираном. Сегодня, 9 января, ситуация не изменилась. По состоянию на 17.30 мск выполнены уже три рейса из Москвы и два обратных. Лайнеры пролетают весь Иран с севера на юг», — пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса flightradar24.

На момент написания материала получить официальный комментарий от пресс-службы «Аэрофлота» «URA.RU» не удалось. В «Аэрофлот» направлен письменный запрос.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от полетов над Ираном сразу после крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Борт выполнял рейс из Тегерана в Киев и разбился после вылета из иранского аэропорта. Как позднее заявили западные спецслужбы, основной версией причины крушения они считают неполадки с двигателем.