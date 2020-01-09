Западные спецслужбы озвучили свою версию крушения украинского Boeing

Вероятной причиной падения самолета «Международных украинских авиалиний» в Иране стала техническая неисправность лайнера. К такому выводу западные разведывательные службы пришли по итогам предварительного расследования.
«Имеются свидетельства перегрева одного из двигателей самолета», — сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в спецслужбах Канады. По имеющимся данным, это могло привести к падению Boeing 737 сразу после взлета.
Самолет «Международных авиалиний Украины» упал при вылете из Тегерана. Все находившиеся на борту 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли, указывает агентство Nation News. В интернет попало видео, на котором запечатлен момент падения самолета, и фото с его обломками, сообщает Национальная служба новостей. Официальные представители аэропорта имени Имама Хомейни вероятной причиной падения самолета назвали возгорание двигателя.