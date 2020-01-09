В США сообщили, что украинский Boeing сбили иранской ракетой

Американские журналисты ссылаются на источники в Пентагоне и в разведке США и Ирака Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет «Международных украинских авиалиний», потерпевший крушение под Тегераном, мог случайно быть сбит иранскими военными с помощью зенитно-ракетного комплекса «Тор-M1», разработанного в России. Об этом сообщают американские издания Newsweek и CBS со ссылкой на источники в Пентагоне, в американской и иракской разведках.

«Предполагается, что самолет был сбит разработанной в России ракетно-воздушной системой „Тор-M1“», — сообщили Newsweek три официальных лица, «которые не были уполномочены публично высказываться по этому вопросу».

В Пентагоне считают, что ракета могла быть выпущена в самолет по ошибке. Иранская противовоздушная система обороны могла сработать после американского обстрела военных баз в Ираке. США рассматривают различные версии произошедшей авиакатастрофы, в частности, вероятность как случайного, так и намеренного удара, пишет Reuters.

Boeing-737 «Международных украинских авиалиний» потерпел крушение 8 января почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, никому из них не удалось выжить. Позднее западные спецслужбы называли основной версией ЧП неисправность двигателя.