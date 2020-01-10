Россиянка, ставшая миллиардершей, рассказала, как распорядится выигрышем

Надежда Бартош нашла рациональное применение деньгам Скрин записи телеканала НТВ

Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая один миллиард рублей в лотерее «Столото» сообщила, что потратит деньги на развитие собственного бизнеса, а также благотворительность.

«Чтобы где-то не в ущерб чему-то. За нами тоже люди, которые у нас работают», — рассказала Бартош в эфире телеканала НТВ. Она отметила, что все новогодние праздники счастливый билет пролежал в машине ее дочери. На выигрыш никто в ее семье на рассчитывал. Билет стал подарком Надежде от детей на день рождения, которое она отмечает 31 декабря. Она добавила, что обычно выбирает билеты со счастливыми числами, однако в тот раз вытянула первые попавшиеся.

Как ранее писало «URA.RU», ранее победительница лотереи сообщила, что собирается купить себе украшение, которое будет напоминать о выигрыше.

В беседе с «URA.RU» эксперты рассказали, как лучше распорядиться полученной суммой и не сойти с ума от богатства.