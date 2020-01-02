Что ждет счастливчика, выигравшего миллиард в лотерею

Победителю лотереи посоветовали сразу же менять место жительства Фото: Александр Кадников © URA.RU

Впервые в праздничной лотерее «Столото», которая состоялась 1 января, миллиард рублей достался одному человеку. Известно, что этим счастливчиком стал житель Москвы, но он все еще не объявился. Не все победители лотерей распоряжаются выигрышем с умом — некоторые начинают безудержно тратить свалившиеся на них деньги и спускают подарок судьбы за считанные месяцы. В беседе с «URA.RU» эксперты рассказали, как лучше распорядиться полученной суммой и не сойти с ума от богатства.

Не каждый человек сможет справиться с потрясением от обрушившегося на него богатства Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Не каждый человек может безболезненно пережить такое большое потрясение, как выигрыш в лотерее, считает кандидат психологических наук Леонид Радзиховский. Когда человек неожиданно становится богатым, то переживает сильное потрясение. Победитель лотереи мгновенно может решить все свои финансовые и бытовые проблемы, но зачастую именно они составляют интригу жизни человека, уверен ученый-психолог. «Ты старался, делал карьеру, строил планы, вдруг это все исчезло в одну секунду. Вся твоя предыдущая жизнь вычеркнута и выброшена на помойку. Человек может потерять смысл жизни», — отметил Радзиховский в беседе с «URA.RU».

Психолог также подчеркнул, что перед резко разбогатевшим человеком стоит вопрос безопасности. «Если вы обычный человек и окружающие знают о вашем миллиарде, вас убьют на следующий день», — предположил он. Поэтому, по словам Радзиховского, не все победители лотерей рассказывают о своих деньгах. Ученый советует в случае выигрыша сразу же сменить место жительства, а после этого заняться вопросом сохранности полученной суммы.

Новоявленному миллиардеру советуют уехать в Испанию Фото: depositphotos.com

Самым простым вариантом для сохранения миллиарда является вклад в государственном банке, поделился в разговоре с «URA.RU» бизнесмен, создатель международного инвестиционного проекта StartUp Show Иван Алехин. По его словам, победитель лотереи сможет комфортно жить на проценты с депозита. Он также предложил вложиться в бизнес: заняться туризмом или открыть хостел.

Еще одним способом сохранить и приумножить деньги является покупка квартир, считает он. Главное — не хранить деньги дома, правильнее — отнести их в разные банки. «Лучше по 1,4 млн рублей [гарантированная государством сумма возврата в случае ликвидации банка — прим. ред.] положить в несколько банков, чтобы эти деньги были застрахованы», — подытожил Алехин. Победителю лотереи бизнесмен советует уехать из страны, живя на проценты со вклада. «Я бы порекомендовал Испанию. Цены там точно такие же, как и в России. Можно за 40 тысяч рублей снять домик на берегу моря», — отметил Алехин.