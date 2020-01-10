Шоу Скабеевой обошло по популярности передачу Соловьева

Программа Скабеевой стала более востребованной у аудитории Фото: страница Ольги Скабеевой во Вконтакте

В 2019 году политическое ток-шоу «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» стало популярнее, чем «Вечер с Владимиром Соловьевым», следует из пресс-релиза телеканала «Россия 1».

По итогам прошедшего года обе программы вошли в тройку самых востребованных у зрителей программ. Однако «Вечер» с Соловьевым, который до этого имел самые высокие рейтинги, на этот раз уступил вечернему выпуску «60 минут». «Замыкает тройку дневная версия программы Скабеевой и Попова», — сообщает «Лента.ру».

Выпуски новостей на «России 1» в 2019 году оказались близки по показателям к новостным проектам «Первого канала», опередив их на 0,1 процента. Программа «Вести», которая транслируется в восемь часов вечера, набрала 13,6 процента среднегодовой доли, программа «Время» в девять часов вечера — 13,5 процентов телезрителей, и, наконец, «Вести с Дмитрием Киселевым» — 13,4 процента.

Несмотря на то, что в эфире «Россия 1» в новогоднюю ночь 2019 года показывали «Иронию судьбы», канал занял только второе место, уступив «Первому каналу», аудитория которого в период с 22:00 до 02:00 оказалась значительно больше — 6,3 млн зрителей против 5,2 млн.