В сквере за Оперным театром в Екатеринбурге появился артобъект. Возле разбитых за новогодние праздники уличных фонарей неизвестные установили таблички с упоминанием мэра города Александра Высокинского.
«Улица разбитых фонарей им. А. Г. Высокинского», — написано на указателях. В сквере появилось несколько таких табличек, часть из них установили возле поврежденных светильников. Плафоны в сквере разбивались и ранее, но в этот раз это было сделано массово — пострадали пять фонарей.
В пресс-службе мэрии города в разговоре с «URA.RU» эту акцию назвали «хайпом» и выразили сожаление о том, что в публикациях СМИ по поводу разбитых в сквере фонарей не прозвучало осуждения вандалов. «Пока общественного порицания противоправных действий не будет, акты вандализма в городе будут продолжаться», — выразила мнение начальник пресс-службы Виктория Мкртчан.
Реконструкция сквера за Оперным театром в Екатеринбурге продолжалась полтора года и сопровождалась постоянными скандалами. Завершить ее должны были 3 декабря, но окончание сдвинулось на 20 дней. Глава города в ходе реконструкции неоднократно лично инспектировал объект и из-за затянувшихся работ уволил двух сотрудников МКУ «Городское благоустройство».