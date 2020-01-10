09 января 2020
08 января 2020

Мэру Высокинскому с помощью артобъекта напомнили о провальном благоустройстве сквера. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Скандальная реконструкция сквера в Екатеринбурге была завершена с опозданиемФото: telegram-канал 66.ru

В сквере за Оперным театром в Екатеринбурге появился артобъект. Возле разбитых за новогодние праздники уличных фонарей неизвестные установили таблички с упоминанием мэра города Александра Высокинского.

«Улица разбитых фонарей им. А. Г. Высокинского», — написано на указателях. В сквере появилось несколько таких табличек, часть из них установили возле поврежденных светильников. Плафоны в сквере разбивались и ранее, но в этот раз это было сделано массово — пострадали пять фонарей.

В пресс-службе мэрии города в разговоре с «URA.RU» эту акцию назвали «хайпом» и выразили сожаление о том, что в публикациях СМИ по поводу разбитых в сквере фонарей не прозвучало осуждения вандалов. «Пока общественного порицания противоправных действий не будет, акты вандализма в городе будут продолжаться», — выразила мнение начальник пресс-службы Виктория Мкртчан.

Реконструкция сквера за Оперным театром в Екатеринбурге продолжалась полтора года и сопровождалась постоянными скандалами. Завершить ее должны были 3 декабря, но окончание сдвинулось на 20 дней. Глава города в ходе реконструкции неоднократно лично инспектировал объект и из-за затянувшихся работ уволил двух сотрудников МКУ «Городское благоустройство».

Указатели появились возле разбитых за новогодние праздники светильников
Фото: telegram-канал 66.ru

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© Служба новостей «URA.RU»
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