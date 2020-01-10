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На Ямале закрыты все зимники

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, зима, арктика, трасса, дорога
Дорога из Коротчаева в Красноселькуп оставалась единственным открытым зимникомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неблагоприятные погодные условия, установившиеся 10 января на Ямале, стали причиной закрытия последней из работающих зимних автомобильных дорог. По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, проезд с сегодняшнего дня закрыт по дороге Коротчаево — Красноселькуп.

«С 8:00 закрыто движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп в связи с ухудшением погодных условий», — говорится в опубликованном сообщении окружного дептранса. В качестве причины указан штормовой ветер, порывы которого достигают 22 метров в секунду.

Еще два зимника, Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Надым — Салехард, были закрыты 9 января. Поводом также стали неблагоприятные метеоусловия — снегопад, метель, плохая видимость. Зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале — в эксплуатацию введен не был.

При этом погода внесла свои коррективы и в работу авиационного транспорта. Ранее сообщалось, что из-за сильного порывистого бокового ветра лайнер, выполнявший рейс из Москвы в Новый Уренгой, ушел на запасной аэродром в Нижневартовск.

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© Служба новостей «URA.RU»
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