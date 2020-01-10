Самолет, летевший из Москвы на Ямал, экстренно сел в ХМАО

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ямальской воздушной гавани.
«Рейс „Аэрофлота“ ушел на запасной аэродром в Нижневартовск. Сложные метеоусловия: сильный порывистый боковой ветер», — сообщили в пресс-службе аэропорта Новый Уренгой.
По данным онлайн-табло ямальской воздушной гавани, самолет «Аэрофлота» должен был прибыть в Новый Уренгой, после чего вылететь в Москву в 9:10 местного времени. Задержка рейса составляет более трех часов.
Также почти на час задержан вылет воздушного судна авиакомпании «S7», который отправляется в столицу России. Специалисты пресс-службы аэропорта Новый Уренгой уточнили, что самолет «S7» готовится к вылету: «Ждет погоду».
Ранее «URA.RU» сообщало, что 10 января на территории Ямала объявлено штормовое предупреждение. По информации синоптиков, порывы ветра в регионе продолжат усиливаться.