Три четверти россиян недовольны своей зарплатой

Большая часть специалистов в сфере HR довольна своей зарплатой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Большинство россиян оказались недовольны уровнем своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы HeadHunter.

«74% работающих соискателей, принявших участие в опросе, заявили, что их не устраивает уровень заработной платы», — пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Среди представителей рабочих профессий доля недовольных заработком составляет 80%, среди фрилансеров 78%. Как отмечает издание, больше всего удовлетворены уровнем зарплаты специалисты в сфере HR.

Почти половина опрошенных (49%) считает, что руководство должно повышать зарплаты сотрудникам в зависимости от их успехов, больше трети (37%) указали, что повышение должно происходить один раз в год, говорится в исследовании. В опросе приняли участие свыше 5 тысяч соискателей со всей России.