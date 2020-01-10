Три четверти россиян недовольны своей зарплатой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, зарплата, наличные. Челябинск, кошелек, зарплата, портмоне, деньги, наличные, купюры
Большая часть специалистов в сфере HR довольна своей зарплатойФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Большинство россиян оказались недовольны уровнем своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы HeadHunter.

«74% работающих соискателей, принявших участие в опросе, заявили, что их не устраивает уровень заработной платы», — пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Среди представителей рабочих профессий доля недовольных заработком составляет 80%, среди фрилансеров 78%. Как отмечает издание, больше всего удовлетворены уровнем зарплаты специалисты в сфере HR.

Почти половина опрошенных (49%) считает, что руководство должно повышать зарплаты сотрудникам в зависимости от их успехов, больше трети (37%) указали, что повышение должно происходить один раз в год, говорится в исследовании. В опросе приняли участие свыше 5 тысяч соискателей со всей России.

Большая часть российских работодателей собираются поднять зарплаты своим работникам в новом 2020 году, передает «Царьград». Ранее «URA.RU» сообщало, что больше половины россиян недовольны местом своей работы. Основными причинами недовольства стали низкая зарплата и ее задержка, плохие условия труда, а также переработки.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...