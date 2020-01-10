Четверть россиян тратят почти все доходы на погашение долгов

Раньше банки насчитывали меньший показатель долговой нагрузки россиян Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Каждый четвертый российский заемщик отдавал в 2019 году больше 80% своих доходов на погашение кредитов. Такие данные приводят эксперты агентства Fitch.

«Мы обнаружили существенные различия между банками в их подходах к расчету весов риска для кредитных карт», — говорится в исследовании. Рейтинговое агентство при подсчете предельной долговой нагрузки (ПДН) основывалось на новой единой методологии ЦБ. По новым расчетам, к группе с долговой нагрузкой выше 80% сейчас относится почти 25% клиентов банков. А по старой методике, когда банки сами рассчитывали ПДН, долю таких заемщиков в первом квартале 2019 года составляли порядка менее чем 10%.

С 1 октября 2019 года Российские банки обязаны высчитывать показатель долговой нагрузки заемщика, если он планирует взять в кредит сумму свыше 10 тысяч рублей. Ранее регулятор уже неоднократно обращал внимание на темпы роста потребительского кредитования и долговой нагрузки россиян, которая значительно опережает рост их доходов.

В России с 1 января 2020 года вступил в силу последний этап ограничения предельного долга, передает RT. По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.