Кому в 2020 году поднимут зарплату. Список отраслей

Повысить зарплату своим сотрудникам в 2020 году готовы 25% работодателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работодатели из сфер ритейла, производства и строительства с большой вероятностью повысят зарплату своим сотрудникам в 2020 году. Такой прогноз делают специалисты сервиса «Работа.ру», основываясь на данных об изменении уровня зарплат в 2019 году.

«Компании из областей ритейла, производства и строительства в 2020 году будут повышать зарплаты персоналу», — говорится в результатах исследования, которым в сервисе поделились с «URA.RU». Авторы отмечают, что специалистам из массового сегмента сегодня не хватает средств для удовлетворения своих жизненных потребностей, поэтому работодатели в этих сферах пойдут на повышение доходов своих сотрудников.

О готовности повысить зарплату своим сотрудникам в 2020 году заявила четверть опрошенных работодателей. За год, по прогнозам сервиса, зарплаты увеличатся на 7-9%. Продолжится и рост доходов специалистов сферы IT. Несмотря на то, что заработки в этой отрасли сегодня достигли критической точки, зарплаты здесь вырастут на 10-12% в среднем по рынку.

Ранее представители другого сервиса поиска работы HeadHunter рассказали «URA.RU» о том, что в 2020 году ощутимо вырастут зарплаты у IT-специалистов, строителей и менеджеров по продажам, нехватку которых испытывают работодатели. В уральских регионах рассчитывать на прибавку могут также представители инженерных специальностей и рабочий персонал. Кроме того, в сервисе составили рейтинг вакансий с зарплатой до миллиона рублей.