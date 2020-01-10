Американская разведка сообщила о попадании двух ракет в украинский Boeing

Самолет рухнул почти сразу после взлета Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самолет «Международных украинских авиалиний» Boeing 737, потерпевший крушение под Тегераном, мог оказаться сбит двумя ракетами иранской системы ПВО. Об этом со ссылкой на источники в администрации США сообщает американский телеканал CNN.

«Американская разведка пришла к выводу, что украинский пассажирский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО», — передает «Интерфакс». Согласно данным американской стороны, иранский радар зафиксировал украинский лайнер как потенциальную мишень, после чего произошла авиакатастрофа. При этом в США уверены, что Иран сбил самолет по ошибке.

Украинский лайнер, совершавший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился вскоре после взлета из аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Трагедия произошла рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли, сообщает « Царьград » .

Ранее американские издания сообщали со ссылкой на источники в Пентагоне и американской разведке, что лайнер могли случайно сбить иранские военные с помощью зенитно-ракетного комплекса «Тор-M1», произведенного в России. Президент Украины Владимир Зеленский также не исключил такую возможность. Однако в Иране с этой версией не согласны, пишет RT.