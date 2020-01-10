NYT показала видео вероятного ракетного удара по украинскому Boeing

Видео может подтвердить версию о крушении по вине иранских сил ПВО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Газета New York Times опубликовала видеозапись, на которой запечатлен якобы момент попадания иранской ракеты в самолет «Международных авиалиний Украины», потерпевший крушение над Тегераном.

«Кадры сделаны неподалеку от места, где была потеряна связь с самолетом Boeing-737», — утверждает издание. На них видно яркую вспышку в небе, через мгновение после которой слышен громкий хлопок.

Ранее американские издания предположили, что лайнер был под ошибке сбит иранской ракетой. Система противовоздушной обороны страны могла сработать после обстрела военных баз США в Ираке, сообщает RT. Власти Канады подтвердили эту версию. В Иране ее отрицают, пишет «Национальная служба новостей». Катастрофа произошла 8 января почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.