Тюменское правительство обвинили в фальсификации документов

Активисты нашли в экспертизах документ, подписанный несуществующей организацией Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Инициативная группа жителей поселков Комарово и Патрушево обвинила департамент недропользования и экологии Тюменской области в фальсификации документов. Заявление было сделано во время суда по делу о сносе части природного парка «Тополя» неподалеку от коттеджей местных жителей и строительстве на этой территории дорожной развязки. Об этом «URA.RU» сообщили в инициативной группе. Второй стороной по делу выступает правительство региона.

«В документы ответчика была вложена экологическая экспертиза Тюменского регионального отделения Русского ботанического общества от 2019 года, в котором сообщается о том, что памятнику природы „Тополя“ не повредит снос. Однако этот филиал организации был закрыт в 2008 году по решению суда — таким образом, их заключение недействительно», — рассказала активистка из местных жителей Мария Носова. Также она отметила, что само Русское ботаническое общество находится в стадии ликвидации.

Тюменский областной суд принял документы во внимание, в результате слушание по иску было перенесено на 27 января. Как утверждают активисты, на данный момент у правительства нет документов, которые бы могли подаваться как экологическая экспертиза по сносу деревьев в «Тополях». В самом департаменте недропользования комментировать «URA.RU» обвинения отказались.

Ранее агентство сообщало, что жители коттеджных поселков Комарово и Патрушево уже пять месяцев ведут борьбу против строительства около их домов крупной транспортной развязки. По проекту, она частично пройдет через памятник природы «Тополя», под снос пойдут около 1500 деревьев. В августе строительство дорожного объекта приостановил лично губернатор Александр Моор.