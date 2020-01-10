На место уволенного чиновника ищут нового кандидата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Приуральского района ЯНАО ищет для мэра Ивана Сакала нового заместителя по строительству и благоустройству на сайте Общероссийской базы вакансий. Будущему чиновнику предлагают зарплату от 120 до 174 тысяч рублей. Предыдущий заместитель Сакала — Тимур Толстов — ушел в отставку после сентябрьского совета глав.

В требованиях к кандидату указано обязательное наличие высшего образования по архитектуре либо технике и технологии строительства, а также не менее четырех лет опыта работы на муниципальной службе.

Будущему заместителю придется рассматривать поступившие в его адрес обращения, вести личный прием граждан, координировать и контролировать деятельность управления строительства и архитектуры мэрии, а также управления природно-ресурсного регулирования, землепользования и охраны окружающей среды и так далее.

По контактному номеру, указанному в объявлении, корреспонденту «URA.RU» сообщили, что действительно ищут заместителя главы. На другие вопросы журналиста агентства ответить затруднились и посоветовали обратиться в пресс-службу администрации. Однако там на звонки никто не ответил.

Ранее «URA.RU» сообщало, что по итогам сентябрьского совета глав губернатор Дмитрий Артюхов остался недоволен работой по сносу расселенных домов и благоустройству и в Приуральском районе. Глава региона отметил, что заместитель Сакала дорабатывает последнюю неделю. На следующий день чиновник подал заявление об отставке.