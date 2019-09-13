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Чиновник, которым был недоволен Артюхов, ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, чиновник, портфель
Замглавы Приуральского района Тимур Толстов написал заявление об отставкеФото: Илья Московец © URA.RU

Заместитель главы Приуральского района Ямала Тимур Толстов, курирующий вопросы строительства и благоустройства, подал заявление об отставке. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе администрации. Ранее к работе Толстова были претензии у главы Ямала Дмитрия Артюхова.

«Сегодня действительно подано заявление об отставке. Оно удовлетворено», — сообщили в мэрии.

Там добавили, что говорить о поиске нового заместителя по вопросам строительства и благоустройства пока рано. «Нет жестких сроков, установленных законодательством для замещения должности. Есть установленные законом процедуры, и они будут выполняться», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 12 сентября во время заседания Совета глав в Салехарде губернатор ЯНАО Артюхов сказал главе Приуральского района Ивану Сакалу, что его заместитель по строительству и архитектуре «дорабатывает последнюю неделю». Радикальные меры были вызваны большим количеством обращений от граждан по вопросам благоустройства, обманутых дольщиков, а также по сносу расселенных домов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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