Чиновник, которым был недоволен Артюхов, ушел в отставку

Заместитель главы Приуральского района Ямала Тимур Толстов, курирующий вопросы строительства и благоустройства, подал заявление об отставке. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе администрации. Ранее к работе Толстова были претензии у главы Ямала Дмитрия Артюхова.
«Сегодня действительно подано заявление об отставке. Оно удовлетворено», — сообщили в мэрии.
Там добавили, что говорить о поиске нового заместителя по вопросам строительства и благоустройства пока рано. «Нет жестких сроков, установленных законодательством для замещения должности. Есть установленные законом процедуры, и они будут выполняться», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее «URA.RU» сообщало, что 12 сентября во время заседания Совета глав в Салехарде губернатор ЯНАО Артюхов сказал главе Приуральского района Ивану Сакалу, что его заместитель по строительству и архитектуре «дорабатывает последнюю неделю». Радикальные меры были вызваны большим количеством обращений от граждан по вопросам благоустройства, обманутых дольщиков, а также по сносу расселенных домов.