Летчик — Герой России оценил версию ракетного удара по украинскому Boeing

Магомед Толбоев в равной степени рассматривает версии ракетного удара и пожара двигателя Фото: Анна Майорова © URA.RU

Boeing «Международных украинских авиалиний» действительно мог потерпеть крушение в результате ракетного удара. Таким мнением в разговоре с «URA.RU» поделился летчик-испытатель и почетный президент Международного авиационно-космического салона Герой России Магомед Толбоев.

Толбоев считает, что, учитывая особенности территории, над которой проходил полет, нельзя исключать того, что самолет действительно сбили. «Мы не можем утверждать, но по тем кадрам, которые есть в нашем распоряжении, может быть так, что попала ракета», — сказал Толбоев в разговоре с «URA.RU».

Толбоев отметил, что, помимо попадания ракеты, причиной крушений мог послужить и пожар в двигателе. Он сказал, что в равной степени рассматривает обе версии, но не понимает, почему экипаж не сообщил о ЧС. «Мог загореться двигатель. Однако пожар в двигателе просто так не возникает. Перед возгоранием повышается температура, срабатывает сигнализация, а после возгорания начинают работать три контура противопожарной системы, однако они не сработали», — отметил Толбоев.

Как отметил летчик, при попадании ракеты у лайнера не было шансов; возможность приземлиться могла быть только при пожаре. «При пожаре в двигателе самолет может сесть на втором, а если в него попадает ракета — то никакого шанса нет», — заключил пилот.

Boeing «Международных украинских авиалиний» потерпел крушение 8 января. Самолет вылетал из Тегерана в Киев и разбился через две минуты после вылета. На борту были 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Основной версией называли неисправность двигателя. Позднее американские СМИ и спецслужбы заявили, что самолет мог быть сбит иранскими ракетами российского производства.