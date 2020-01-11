В Абхазии назначили новые президентские выборы после попытки госпереворота

Верховный суд Абхазии официально отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Решение об этом было принято после того, как в столице республики прошли массовые протестные акции с требованием отставки нынешнего абхазского лидера Рауля Хаджимбы.
«Отмена итогов сентябрьских выборов была главным требованием оппозиции, выступающей против действующего президента Рауля Хаджимбы. Итоги второго тура суд признал незаконными. В зале суда в момент провозглашения решения были сторонники оппозиции, которые отреагировали на постановление аплодисментами», — пишет RT.
Теперь в ближайшее время в Абхазии будут назначены новые выборы главы государства. Правда, соратники Хаджимбы уже заявили о том, что действующий президент обязательно обжалует сегодняшнее решение суда.
Ранее в Абхазии протестующие начали штурмовать администрацию президента, требуя отставки Хаджимбы. Причиной стала попытка оппозиционного политика и лидера партии «Амцахара» Алхаса Квициния оспорить итоги президентских выборов, в которых он занял второе место,. Штурм здания президентской администрации в окружении Хаджимба назвали попыткой совершить государственный переворот в стране, напоминает агентство Nation News. Позднее на сторону протестующих фактически встал парламент Абхазии, публично потребовавший от Хаджимбы покинуть пост президента.