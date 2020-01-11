Роскосмос просит государство спасти свои предприятия от разорения

Госкорпорация Роскосмос, которую возглавляет бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин, готовит предложения в правительство РФ по изменению законодательства о госзакупках с целью избежать разорения своих предприятий.
«В настоящее время корпорацией подготовлены предложения по изменению законодательства, которые будут в установленном порядке рассмотрены правительством РФ. Указанные изменения позволят обеспечить соразмерность санкций допущенным исполнителями контрактов нарушениям, сохранив при этом финансовую стабильность предприятий», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу Роскосмоса.
В случае, если закон о госзакупках будет изменен, предприятия, входящие в состав Роскосмоса, будут фактически спасены от разорения, подчеркивают в госкорпорации. Однако будут ли одобрены активно лоббируемые Роскосмосом корректировки федерального законодательства, зависит лишь от позиции правительства РФ.
Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что в самое ближайшее время Роскосмос намерен потратить на исследование проблем освоения Луны 373,4 миллиона рублей. Это следует из заявки на «прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов» на спутник Земли, опубликованной на портале госзакупок. До этого в Роскосмосе озвучили планы по запуску первой российской экспедиции на Луну в 2031 году. Предполагается, что в 2032 году к спутнику Земли будет доставлен луномобиль, в 2033 году — начнутся поездки на дальние расстояния. Позже сроки реализации масштабной программы уточнил Дмитрий Рогозин. По его данным, первый российский экипаж должен высадиться на Луне в 2030 году.