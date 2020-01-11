Собчак недовольна, что в Куршавеле отдыхают югорские бизнесмены Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак проводит отпуск вместе с мужем и друзьями на горнолыжном курорте Франции в Куршавеле. Она отмечает, что за последние 20 лет публика здесь поменялась: не стало чиновников, но все пространство заполонили бизнесмены из Нефтеюганска и Сургута.

Собчак в соцсети призналась в любви к Куршавелю, заявив, что горнолыжный курорт покорил ее сердце еще в 1998 году, когда она приехала сюда впервые. «Курш по-прежнему лучшее место на Земле. Последние несколько лет я сюда не ездила по определенным причинам, а вот вернулась — и абсолютное счастье!» (здесь и далее орфография и пунктуация изменены — прим.ред.), — написала Собчак в Instagram.

Ведущая отметила, что за последние 20 лет публика здесь сильно изменилась. «Контингент меняется, все больше бизнесменов из нефтеуганска и сургута, давно нет чиновников (после кейса „директор ФСО генерал Муров в Манжуаре“, а за соцгруппу „олигархи“ отвечают буквально несколько оставшихся в строю человек. Просто одни люди замечают тут „пафос“ и „безумные цены“, а другие (мы) лучшие горные трассы и лучшие гостиницы с важной опцией „ski-out“», — отметила Собчак.

Она считает, что Куршавелю в планах активного отдыха для сноубордистов и горнолыжников нет замены, так как здесь длинные и разнообразные цепочки гор, «вкусные, иногда мишленовские как „ле буит“, рестораны на горе», а также «можно прямо на лыжах выехать на трассу?».