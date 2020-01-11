Российский нарколог рассказал, какие поговорки про алкоголь правдивы

Менять алкогольные напитки не следует, считает нарколог Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уральский нарколог Олег Забродин рассказал, правдивы ли народные поговорки о том, как сделать застолье менее болезненным. Об этом главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Свердловской области рассказал «Российской газете».

Красное на белое — что же я наделала. «На самом деле, это не так принципиально», — заявил Забродин. По его словам, красные вина богаты веществом, вызывающим дополнительную психостимуляцию. Таким образом, белые вина пить менее опасно.

Пиво без водки — деньги на ветер. «Водка с пивом — гораздо более сногсшибательный напиток, чем просто водка», — рассказал нарколог. Он отметил, что невозможно выпить столько пива, чтобы добиться такой глубины опьянения, как при распитии водки.

С увеличением градусов тупеют даже углы. «Менять напиток не рекомендуется», — поделился врач. Он также напомнил, что «понижать» градус нельзя, так как из-за попадания в желудок более слабого алкоголя происходит более сильное всасывание, и как следствие, сильное опьянение — человек может падать, терять координацию.

По рекомендации Забродина, до приема основной порции напитка за сорок минут человек должен принять пробные 30 миллилитров, чтобы помочь организму расщепить и вывести алкоголь. «Однако, каким бы качественным алкоголь не был — это яд, от которого умирают люди», — заключил врач.