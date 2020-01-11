10 января 2020

Российский нарколог рассказал, какие поговорки про алкоголь правдивы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дегустация молодого вина Божоле Нуво накануне одноименного французского праздника «Нового Божоле». Екатеринбург, красное вино, серебреник виктория, дегустация вина
Менять алкогольные напитки не следует, считает наркологФото: Александр Мамаев © URA.RU

Уральский нарколог Олег Забродин рассказал, правдивы ли народные поговорки о том, как сделать застолье менее болезненным. Об этом главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Свердловской области рассказал «Российской газете».

Красное на белое — что же я наделала. «На самом деле, это не так принципиально», — заявил Забродин. По его словам, красные вина богаты веществом, вызывающим дополнительную психостимуляцию. Таким образом, белые вина пить менее опасно.

Пиво без водки — деньги на ветер. «Водка с пивом — гораздо более сногсшибательный напиток, чем просто водка», — рассказал нарколог. Он отметил, что невозможно выпить столько пива, чтобы добиться такой глубины опьянения, как при распитии водки.

С увеличением градусов тупеют даже углы. «Менять напиток не рекомендуется», — поделился врач. Он также напомнил, что «понижать» градус нельзя, так как из-за попадания в желудок более слабого алкоголя происходит более сильное всасывание, и как следствие, сильное опьянение — человек может падать, терять координацию.

По рекомендации Забродина, до приема основной порции напитка за сорок минут человек должен принять пробные 30 миллилитров, чтобы помочь организму расщепить и вывести алкоголь. «Однако, каким бы качественным алкоголь не был — это яд, от которого умирают люди», — заключил врач.

Расскажите о новости друзьям
Еда Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...