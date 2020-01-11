Экс-дипломат рассказал, почему Иран признался в уничтожении украинского Boeing

Все находящиеся на борту пассажиры и экипаж погибли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Иран признался в уничтожении украинского Boeing 737, так как у других государств были неопровержимые доказательства его вины. Таким мнением в разговоре с «URA.RU» поделился бывший дипломат, арабист Юрий Шипицин.

«Очевидно такая оперативная реакция связана либо с наличием неопровержимых доказательств у зарубежных партнеров, либо с ошибкой в принятии решения внутри самого Ирана», — высказался эксперт. Он отметил, что страна могла долго «затягивать» расследование, тем более подобные дела раскрываются годами.

Шипицин подчеркнул, что сейчас для Тегерана наступит «сложный период». Властям придется выплачивать компенсации семьям пострадавших, и, прежде всего, иностранным гражданам. По словам арабиста, Иран ждут «самые жесткие реакции». Однако властям придется справляться с ними внутри страны, потому что глобальные риски слишком высоки. «Если повторится ситуация Ирака, Ливии, в свободный оборот попадет значительное количество оружия, под угрозой окажутся объекты по проекту мирного атома, уйдет одна из главных составляющих сирийского урегулирования», — заключил эксперт.

Иран признался в том, что Украинский Boeing 737, который разбился в Тегеране, был по ошибке сбит иранской ракетой. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. В самолете находились граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским. Обмен авиаударами начался после убийства по приказу президента США Дональда Трампа иранского генерала Касема Сулеймани.