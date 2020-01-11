Челябинская конькобежка завоевала золото на чемпионате Европы

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина завоевала золотую медаль в составе Сборной России на чемпионате Европе в Голландии. Вместе с Ангелиной Голиковой и Дарьей Качановой уральская спортсменка победила в командном спринте.
«Соревнования проходили в городе Херенвен», — сообщает РИА «Новости». Российские спортсменки преодолели дистанцию за 1 минуту и 26,17 секунды. Серебро завоевала сборная Голландии (с отставанием 0,44 секунды), третьими стали спортсменки из Польши (+2,07 секунды).
Ольга Фаткулина — заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи на дистанции 500 метров, чемпионка мира 2013 года на дистанции 1000 метров. В 2019 году «URA.RU» рассказывало, что спортсменка столкнулась с трудностями при продаже автомобиля BMW X4, полученным в подарок от президента России Владимира Путина.