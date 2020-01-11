Полковник запаса раскрыл, что грозит России из-за уничтожения Ираном украинского Boeing

Иранские военные сбили украинский Boeing 737, так как он пролетал вблизи военного объекта Фото: unsplash.com

Давление на Россию на международной арене может усилиться из-за того, что украинский Boeing 737 в Иране предположительно сбили ракетами российского производства. При этом не будут иметь значения нормы международного права, по которым вся ответственность за применение оружия ложится на страну, которая его приобрела и использовала. Таким мнением с «URA.RU» поделился полковник запаса Александр Жилин.

Ранее власти Ирана официально заявили, что самолет «Международных авиалиний Украины», который разбился в Тегеране 8 января, сбили ракетой противовоздушной обороны. Позже сразу несколько западных СМИ со ссылкой на источники в американской разведке сообщили, что ракета была произведена в России.

«Могут ли поднять лай — могут. И, скорее всего, поднимут. И наверняка начнется все со стороны Украины. Хотя по международному праву мы не виноваты, с нами работают без правил», — заявил Жилин в разговоре с корреспондентом агентства. Полковник напомнил, что после уничтожения Boeing в интернете уже появлялись вбросы, что его якобы сбили российские военные. При этом ведущие одного из российских федеральных каналов пытались опровергнуть эту информацию, что, по мнению Жилина, в корне неправильно.

По словам полковника, в этой ситуации России стоило бы занять самостоятельную позицию и игнорировать любые обвинения в свою сторону. «Оправдывающиеся в информационной войне сразу считаются проигравшими. Это капитуляция», — отметил Жилин. Полковник добавил, что оправдания СМИ и попытки опровергнуть российский след автоматически легализуют все «бредовые обвинения» и работают на «унижение России».