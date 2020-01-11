Политолог оценил шансы Дудя и Шнурова попасть в Госдуму

Юрий Дудь пока не раскрывал своих планов на 2021 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участие журналиста Юрия Дудя и музыканта Сергея Шнурова в парламентских выборах-2021 маловероятно из-за консервативных взглядов руководства страны и недостаточной оппозиционности самих звезд. Такой точкой зрения с «URA.RU» поделился директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По мнению политолога, переход в большую политику в действительности не выгоден ни самим знаменитостям, ни Кремлю.

Ранее издание Meduza со ссылкой на источники в администрации президента сообщило, что Кремль может поддержать создание нескольких новых партий в контексте выборов-2021. Среди потенциальных лидеров, которые бы могли возглавить такие проекты, назывались Дудь и Шнуров. При этом источники подчеркивают, что конкретных переговоров со знаменитостями пока не велось.

По предположениям Гращенкова, администрация президента пока рассматривает два сценария для 2021 года. Первый из них — «оставить все, как есть». Чтобы в парламентских выборах участвовали действующие партии, представленные в Госдуме, плюс «Яблоко». Альтернативный вариант, как считает политолог, заключается в создании многочисленных партий-спойлеров, которые «растащили бы протестный электорат», но сами бы не набрали необходимых 5%.

«Предполагаю, что в Кремле есть идея сделать такие партии-спойлеры прикольными, чтобы за них действительно голосовали. Именно для этого нужны такие люди, как Дудь или Шнуров. То есть те, кто у нас осуществляет якобы оппозиционную политику. При этом понятно, что и Шнур, и Дудь по рукам и ногам связаны своим бизнесом и шоу-бизнесом. В то же время они воспринимаются как люди, которые высказываются достаточно свободно и этим вызывают доверие у своей аудитории», — отмечает Гращенков.

Собеседник «URA.RU» напомнил, что в 2018 году похожий эксперимент уже состоялся, но в рамках президентской кампании-2018, когда участие в выборах принимала телеведущая Ксения Собчак. «Выбор конечной стратегии администрация президента отложит на конец 2020 года, но, думаю, что в итоге все будет по-старому — нынешние крупные партии плюс „Яблоко“. Кремль консервативен в своих решениях. А Шнуров и Дудь будут до последнего собираться в Госдуму, но так и не пойдут», — прогнозирует эксперт.

Получить комментарии Юрия Дудя и Сергея Шнурова к моменту публикации новости не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» они не ответили.