Шнуров собирается начать политическую карьеру и может пойти в Госдуму

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров может возглавить одну из политических партий и пойти вместе с ней на выборы в Госдуму РФ в 2021 году. В последнее время певец всерьез задумался о начале своей политической карьеры.
«В качестве возможных фронтменов новых политических проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки „Ленинград“ Сергея Шнурова. Шнуров с большей вероятностью мог бы принять участие в политическом проекте», — пишет «Медуза». Источники издания, близкие к аппарату Госдумы, рассказали о том, что лидер «Ленинграда» «в последнее время пристрастился к политике на заседаниях общественного совета комитета по культуре и видит себя в политике». Какую именно новую партию может возглавить Шнуров, пока не уточняется.
Получить оперативный комментарий Шнурова и его представителей «URA.RU» не удалось.
В последнее время Шнуров стал делать все больше заявлений на политические темы. Так, как недавно писало «URA.RU», певец неожиданно решил сравнить президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. По мнению музыканта, и Путин, и Зеленский являются настоящими профессиональными политиками и пользуются доверием среди жителей своих стран. Также Шнуров, как и раньше, продолжает активно комментировать различные околополитические и общественно значимые темы в своем аккаунте в Instagram.