Как Юрий Дудь становится лидером протеста

Фильм про теракт в Беслане и выступление на премии «Человек года» сделали Юрия Дудя одной из главных медиаперсон сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Автор одного из главных каналов в российском YouTube Юрий Дудь переходит в принципиально новый статус. Он становится политической фигурой: комментирует митинги в Москве, за его высказываниями следит Кремль, его критикуют на госканалах. Через несколько лет в его лице страна может получить человека, подобного нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, рассуждают в политических кругах.

Фильм Юрия Дудя «Беслан. Помни» посмотрели более 14 миллионов раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В начале сентября Юрий Дудь выпустил на канале «вДудь» (около шести миллионов подписчиков) фильм о теракте в Беслане (14,6 миллиона просмотров). Главная мысль была сформулирована так: «Если государство допустило ошибки, которые привели к беде, теперь государство должно окружить максимальной заботой всех, кто пострадал». Также в трехчасовом видео высказывается мнение, что, возможно, властям следовало вступить в переговоры с террористами.

Через несколько дней, 10 сентября, Дудь, обращаясь к гостям церемонии вручения статуэток журнала GQ в Московской консерватории, высказался о несогласованных митингах в Москве в июле—августе. За месяц до этого автор «вДудя» пришел на согласованную акцию протеста в Москве на проспекте Сахарова, предварительно анонсировав ее в Instagram.

Политические перспективы Дудя — возглавить протест

Юрий Дудь может стать лидером протеста, считает политолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дудь следует за более протестной аудиторией, считает политолог Аббас Галлямов. По его словам, журналист таким образом переходит в новое для себя качество — лидера протеста. «В основе, скорее всего, лежат эмоции: „Я больше не могу терпеть, глядя на то, что творится в стране!“» — сказал эксперт в разговоре с «URA.RU».

Бывший шеф-редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов объясняет: превращение в политическую фигуру — неизбежное следствие популярности Юрия Дудя. «Любой талантливый человек в какой-то степени становится публичной или политической фигурой. <…> То, что он культурное и политическое явление, — сто процентов», — подчеркнул Муратов, выразив сомнения в том, что блогер действительно хочет заниматься политикой. Сам Дудь ранее неоднократно заявлял об отсутствии таких планов.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в одном из эфиров предположил, что администрация президента «создает конкурента» для оппозиционера Алексея Навального, который, по его мнению, «старик» для нынешней молодежи. А писатель Дмитрий Быков в эфире радиостанции заявил, что Юрий Дудь «был бы замечательным кандидатом в президенты, именно потому, что он голос поколения» (связаться с Быковым и Венедиктовым на момент публикации материала «URA.RU» не удалось).

Позиция Кремля пока неясна, но госканалы уже начали следить за Дудем

Комментируя фильм «Беслан. Помни», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин не смотрел видео. «Я смотрел [фильм про Беслан], президент — нет», — сказал Песков. При этом он, как и в случае с выступлением журналиста на премии GQ, предпочел воздержаться от оценок.

Маргарита Симоньян — один из главных критиков фильма Дудя про теракт в Беслане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В то же время в эфире «России 1» уже прозвучала критика в адрес Дудя — едва ли не впервые за два года существования его youtube-канала. В частности, не называя фамилии Дудя, главред RT Маргарита Симоньян в эфире «России 1» упрекнула его в том, что он «повторяет риторику террористов» и пытается «найти здравое зерно» в их действиях. Ведущий «России 1» Владимир Соловьев эфире «Вести FM» назвал Дудя «мерзавцем», а его фильм — «подделкой». Кроме того, Соловьев предположил, что одним из спонсоров съемок картины мог стать бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.

Критика на госканалах — признак не настороженности Кремля действиями блогера, но зависти телеведущих, предполагает Дмитрий Муратов. «Люди, занимающиеся пропагандой, перестали быть интересы для народа, и теперь они, как брошенный любовник, начинают говорить: „Разлучница, увела у меня любимого — народ!“» — говорит он. Вмешательство официальной пропаганды только поможет Дудю стать лидером протеста, уверен Аббас Галлямов.

Чтобы не повторить судьбу Собчак, у Дудя только один выход

Юрий Дудь может стать «вторым Владимиром Зеленским», если появится в телеэфире Фото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Отсутствие Дудя на телевидении может стать серьезной угрозой для политических амбиций звезды YouTube, если они есть, прогнозирует политконсультант Евгений Минченко. «У Дудя есть плюсы: это новое лицо и узнаваемость в интернете. Но я бы не переоценивал политическую значимость этого. <…> Если вспомнить того же Зеленского, то основную популярность ему дал телевизор, а не Instagram или Facebook», — объясняет он

Если рассматривать Юрия Дудя как политический проект (не обязательно кем-то придуманный), то, как считает Минченко, напрашивается сравнение с телеведущей Ксенией Собчак, которая в прошлом году участвовал в президентских выборах и проиграла. «Аудитория, на которую они ориентируется, — либеральная тусовка. Поэтому я думаю, что главная проблема Дудя, несмотря на молодость фигуры, — политический дискурс, ориентированный на оппозиционную возрастную интеллигенцию», — резюмирует специалист.