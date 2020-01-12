Познер назвал самые провальные интервью в своей карьере

Владимир Познер считает крайне неудачными как минимум два своих интервью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущий Владимир Познер заявил, что интервью, которые он делал со своими друзьями, являются самыми провальными в его журналистской карьере. В качестве примера он привел интервью с шоуменом Иваном Ургантом и сатириком Михаилом Жванецким.

«У меня было по меньшей мере два провала в качестве интервьюера. Один провал с Жванецким, с которым я дружу и которому я не смог задать трудных, неприятных вопросов, надо же раскрывать человека. И второе с Ваней Ургантом, тоже я не смог, мы слишком близкие люди. Поэтому я бы сказал так: дружить, конечно, надо, но только имейте в виду, что эти люди не входят в сферу вашей профессии», — отметил он, отвечая на вопрос одного из читателей своего личного сайта «Познер Online».

До этого Познер публично признавался в том, что его интервью с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым также было провальным. «(Шнуров) оказался никакой, я просто был поражен этому. Ему нечего было сказать, он не отвечал на вопросы, он был пустой, неинтересный. Я не знал, что он такой. Я не хочу сказать, что он глупый. Но он провалил это интервью!», — рассказывал телеведущий. По словам Познера, Шнуров попросту показался ему беспомощным и непрофессиональным человеком, а также плохим собеседником и неинтересной личностью.