Россиянам рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

В новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане — по завершении накопительной фазы у человека будет выбор — получить накопления все целиком сразу, заплатив подоходный налог в размере 13%, или приобрести пожизненный пенсионный план. Об этом заявил первый замглавы Центробанка РФ Сергей Швецов.
«Стандартный план рассчитывается на 15-20 лет вперёд, но каждые два года он будет пересматриваться и продлеваться еще на два года. При стандартном плане человек выберет тот фонд, который даст ему лучшую ежемесячную выплату», — рассказал он «Российской газете».
«Скользящий» же вариант пенсионных выплат дает возможность передачи остатка накоплений по наследству даже после того, как выплаты начались. «Эта пенсия — до смерти, но с точки зрения наследования — это срочная история», — добавил Швецов.
Ожидается, что закон о гарантированном пенсионном плане (ГПП) будет принят к 1 июля 2020 года. Основная цель новой накопительной пенсионной системы — предоставить россиянам возможность за счет личных взносов с зарплат в НПФ копить на будущую пенсию.
Вхождение в ГПП будет исключительно добровольным, договор вступит в силу после первого платежа. Участник программы сможет определить размер взноса самостоятельно с постоянной возможностью изменить его. Однако от уплаты НДФЛ освобождаются только те взносы, которые составляют менее 6% от уровня заработной платы. Между тем, законопроектом о ГПП, который подготовили сотрудники Минфина РФ, оказались недовольны не только некоторые чиновники федерального кабмина, но и многие российские бизнесмены.