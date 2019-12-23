Минтруд и Минфин поссорила новая пенсионная реформа: законопроект пересылают из кабинета в кабинет

Чиновники российского правительства разошлись во взглядах на пенсионную систему страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Министерство труда РФ вернуло федеральному Минфину на доработку законопроект о новой системе пенсионных накоплений в стране. У ведомства Максима Топилина оказалось слишком много замечаний и существенных поправок к подготовленному документу.

«Мы уже официально давно направили все замечания. Суть в том, что пока еще законопроект недостаточно доработан, его еще нужно дорабатывать — в этом была основа [замечаний]. Они должны доработать после наших замечаний и выслать обратно. Но они [Минфин] еще не вернули», — рассказал ТАСС директор департамента пенсионного обеспечения Минтруда России Игнат Игнатьев. По его словам, в законопроекте о гарантированном пенсионном плане министерство не устраивает целый ряд важных моментов, которые на данный момент в документе либо прописаны нечетко, либо не учтены вообще. В частности, у Минтруда есть вопросы к новой системе по обеспечению гарантий и по страхованию ответственности.

Ожидается, что закон о гарантированном пенсионном плане (ГПП) будет принят к 1 июля 2020 года. Основная цель новой накопительной пенсионной системы — предоставить россиянам возможность за счет личных взносов с зарплат в НПФ копить на будущую пенсию.

Вхождение в ГПП будет исключительно добровольным, договор вступит в силу после первого платежа. Участник программы сможет определить размер взноса самостоятельно с постоянной возможностью изменить его. Однако от уплаты НДФЛ освобождаются только те взносы, которые составляют менее 6% от уровня заработной платы. Между тем, законопроектом о ГПП, который подготовили чиновники Минфина РФ, оказались недовольны не только некоторые чиновники федерального кабмина, но и многие российские бизнесмены.